В Севастополе появились дополнительные сигналы о морской опасности

В Севастополе появились два новых сигнала оповещения об опасности, написал в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, на заседании оперштаба было решено добавить оповещения «Морская опасность!» и «Воздушная тревога и морская опасность!». Это связано с тем, что противник может активизировать атаки с применением ракет, БПЛА и морских безэкипажных катеров.

«При поступлении информации от военных оно (новое видео- и звуковое оповещение. — «Газета.Ru») будет транслироваться по всем каналам связи», — сообщил градоначальник.

Он добавил, что этими оповещениями нельзя пренебрегать. Когда они звучат, нужно добраться до берега и спрятаться в укрытии. При нахождении на пляже следует покинуть опасную зону и отойти от воды по меньшей мере на 100 м.

В конце мая зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева заявила, что, если домофоны в жилых домах начнут использоваться для оповещения жителей об опасностях, это не сильно повлияет на стоимость жилищно-коммунальных услуг. Она уточнила, что сами аппараты могут стать дороже, но система оповещения не настолько сложна, чтобы внести «серьезный вклад» в повышение стоимости.

Ранее россиянам решили сообщать о ближайшем бомбоубежище через «Госуслуги».