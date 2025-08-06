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Дрифт воронежцев во время атаки БПЛА попал на видео

В Воронеже на видео попало, как люди устроили ночной дрифт во время атаки БПЛА
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В Воронеже люди устроили ночной дрифт во время атаки беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал «Мой и Твой Воронеж».

«Ночной дрифт не дает спать воронежцам, около двух часов ночи неизвестные устроили дрифт на машине и мешали людям спать. В регионе в это время была опасность БПЛА, люди, думаем, переживают и реагируют на разные звуки, да и спать очень хочется», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как легковой автомобиль с людьми в салоне выполняет опасные маневры на проезжей части.

До этого сообщалось, что в Республике Башкирия перевернулся легковой автомобиль, в салоне которого находились шесть детей. ДТП произошло около деревни Акташево Гафурийского района. Мать посадили своих детей в машину и поехала на пляж в соседнюю деревню. В момент движения водительница потеряла управление и вылетела с дороги в кювет. В результате аварии пострадали трое несовершеннолетних.

Ранее автомобили с москвичами внутри упали в болото.

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