Российские группировки войск «Запад» и «Восток» за минувшие сутки уничтожили 16 станций спутниковой связи Starlink и 59 пунктов управления беспилотной авиацией Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили РИА Новости начальники пресс-центров группировок Леонид Шаров и Алексей Яковлев.

По словам Шарова, подразделения «Запада» выявили и поразили 46 пунктов управления БПЛА, а также семь терминалов спутниковой связи Starlink. Кроме того, бойцы сбили 44 украинских беспилотника самолетного типа и уничтожили 10 минометных установок.

Яковлев, в свою очередь, отметил, что военнослужащие группировки «Восток» ликвидировали девять станций Starlink и 13 пунктов управления беспилотниками противника.

В конце июля агентство Reuters со ссылкой на одного из командиров Вооруженных сил Украины писало, что глобальный сбой в работе системы спутниковой связи Starlink, произошедший 24 июля и продолжавшийся около двух с половиной часов, временно парализовал работу украинских военных подразделений.

Ранее бывший эксперт ООН призвал отключить Украину от Starlink.