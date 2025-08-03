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Киев перебросил элитные войска с оружием НАТО на один из участков фронта

РИА Новости: Киев стягивает резервы со всех участков фронта в Сумскую область
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Sofiia Gatilova/Reuters

Киев начал стягивать резервы со всего фронта в Сумскую область, чтобы противостоять наступлению Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах.

«Противник не прекращает наращивать состав своей группировки в Сумской области», — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что на северо-восток Украины перебрасываются в том числе элитные подразделения, которые имеют на вооружении преимущественно натовские артиллерийские установки и бронемашины.

22 июля сообщалось, что командование украинской армии перебросило в Сумскую область новое спецподразделение ГУР «Ринос груп» (Rhinos Group) минобороны Украины, отличительной особенностью которого являются наземные роботизированные комплексы различного типа. Уточняется, что ранее это подразделение не принимало участие в боевых действиях.

До этого Telegram-канал Mash сообщил, что российские военные выбили из села Юнаковка в Сумской области бойцов Вооруженных сил Украины и открыли себе прямую дорогу на Сумы.

Ранее Сырский объявил о создании спецгруппы на фоне неудач ВСУ в Сумской области.

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