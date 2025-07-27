Беспилотники атаковали населенные пункты Белгородской области

Украинские военные обстреляли и атаковали дронами девять населенных пунктов в четырех приграничных районах Белгородской области. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, в селе Маломихайловка Шебекинского округа был поврежден навес частного домовладения, в селе Новая Таволжанка были пробиты кровли, выбиты окна, посечены фасады и хозяйственные постройки двух частных домов.

Также атакам подверглись село Нежеголь, хутор Бабка Валуйского округа, поселок Уразово, село Двулучное, село Байцуры Борисовского района, село Смородино Грайворонского округа и село Новостроевка-Первая.

До этого Гладков заявил, что в хуторе Бондаренков Шебекинского округа Белгородской области дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал автомобиль.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее на Кубани из-за падения обломков БПЛА вспыхнули поля.