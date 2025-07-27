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Дрон ВСУ попал по автомобилю в Белгородской области

Гладков: украинский дрон атаковал автомобиль в хуторе Бондаренков
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Aleksandr Gusev/Global Look Press

В хуторе Бондаренков Шебекинского округа Белгородской области дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал автомобиль. В результате, местного жителя спасти не удалось, также ранена его супруга, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

«‎Женщину с баротравмой, закрытой черепно-мозговой травмой и множественными осколочными ранениями спины и рук бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается», — написал губернатор.

Гладков добавил, что автомобиль супругов уничтожен огнем, еще повреждена линия электропередачи. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны РФ, заключил глава региона.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Российская сторона называет атаки беспилотников террористическими актами. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, большинство дронов «летят в гражданские объекты». В США заявляли, что выступают против атак ВСУ по территории России.

Ранее на Кубани из-за падения обломков БПЛА вспыхнули поля.

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Атаки БПЛА на Россию
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