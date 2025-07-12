На Кубани из-за падения обломков БПЛА вспыхнули поля

В Краснодарском крае загорелись поля после падения обломков БПЛА, пожары ликвидированы. Об этом сообщил в Telegram-канале региональный оперштаб.

Как уточняется в посте, пожары произошли в Динском и Тимашевском районах. В первом загорелась стерня (остатки стеблей злаковых культур) на убранном поле около станицы Пластуновской. А в Тимашевском районе в станице Незаймановской на площади в 3 га вспыхнуло пшеничное поле и расположенная рядом лесополоса, а в станице Медведовской огонь распространился на 4 га поля.

До этого российское Минобороны заявило, что средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили восемь украинских беспилотников над югом России. Дроны были замечены и сбиты над Белгородской областью, Краснодарским краем и над акваторией Азовского моря с 10:00 до 11:20. На Кубани была объявлена угроза опасности атаки беспилотников, в 15:02 она была отменена.

Ранее россиян призвали молиться во время атак беспилотников.