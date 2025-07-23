Пленный ВСУ призвал Зеленского завершить боевые действия

Военнопленный Сергей Ланников, который служил в Национальной гвардии Украины, уверен в поражении Вооруженных сил Украины (ВСУ), поэтому призвал украинского лидера Владимира Зеленского как можно быстрее закончить боевые действия. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению пленного, «войну можно было прекратить давным-давно».

«Донецку Россия сейчас нужна. Донецк, Луганск. Те люди, которые живут в Донецке и Луганске, они сами хотят жить в России. Если можно — чтобы Зеленский как можно быстрее закончил эту войну ненужную. 90%, что Украина проиграет», — сказал он.

Боец рассказал, что в плену к нему «нормально» относятся. Ланников отметил, что после возвращения на Украину он будет прятаться от очередной мобилизации.

До этого сдавшийся в плен в Харьковской области лейтенант Вооруженных сил Украины Владимир Кальновский рассказал, что два украинских офицера во время учений на полигоне во Львовской области сбежали в Польшу.

Ранее Путин заявил об увеличении количества дезертиров в рядах украинских войск.