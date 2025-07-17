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В Тульской области обломки БПЛА упали на предприятие

В Тульской области обломки БПЛА упали на предприятие, в населенные пункты
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Подразделения противовоздушной обороны Минобороны России уничтожили три беспилотных летательных аппарата над Тульской областью. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

Чиновник заверил, что во время вражеской атаки никто не пострадал. Оперативные службы прибыли на место инцидента.

Обломки дрона упали на территорию одного из предприятий, а также обнаружены в населенных пунктах.

Миляев предупредил население, что неразорвавшиеся части опасны для жизни и здоровья, к ним нельзя приближаться, необходимо в первую очередь позвонить спасательным службам.

Утром Минобороны РФ сообщало, что силы ПВО в период с 7:00 до 7:30 (мск) перехватили и уничтожили четыре беспилотника самолетного типа Вооруженных сил Украины над регионами России, в том числе два — над Тульской областью.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее детский сад в Воронеже получил повреждения после атаки дронов ВСУ.

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Атаки БПЛА на Россию
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