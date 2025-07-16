Стало известно, какой израильский истребитель мог сбросить бомбу на бункер президента Ирана

MWM: истребитель F-35I мог сбросить бомбы на бункер президента Ирана в Тегеране

Истребитель F-35I Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) мог сбросить бомбы на бункер президента Ирана Масуда Пезешкиана в Тегеране в ходе июньской кампании, пишет Military Watch Magazine (MWM).

Авторы публикации утверждают, что удар едва ли мог быть нанесен с истребителя четвертого поколения F-35, так как его могут отследить иранские силы противовоздушной обороны (ПВО).

«Израиль смог нанести бомбовые удары с проникновением глубоко в воздушное пространство Ирана, но только с использованием истребителей пятого поколения F-35I с улучшенными возможностями малозаметности», — говорится в публикации.

До этого генеральный директор оборонного концерна Israel Aerospace Industries (IAI) Боаз Леви говорил, что ЦАХАЛ в ближайшее время примет на вооружение комплекс Arrow 4, который предназначен для перехвата гиперзвуковых и баллистических ракет.

Ранее компания IAI получила от Пентагона контракт на разработку дрона-камикадзе Point Blank.