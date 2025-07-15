Израиль решил усилить противоракетную оборону после конфликта с Ираном

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ближайшее время примет на вооружение комплекс Arrow 4, который предназначен для перехвата гиперзвуковых и баллистических ракет. Об этом сообщает издание Israel National News со ссылкой на генерального директора оборонного концерна Israel Aerospace Industries (IAI) Боаза Леви.

Помимо Arrow 4, в концерне ведутся работы над созданием еще более совершенного комплекса Arrow 5, который в будущем должен заменить нынешний Arrow 3.

Испытания нового вооружения ожидаются примерно через два года, однако в случае необходимости график могут ускорить, сообщил Леви.

18 июня высокопоставленный иранский чиновник заявил, что Иран запустил ракету, которая легко преодолела американские системы THAAD, Patriot, Arrow 3, Arrow 2, David's Sling и семейство систем Iron Dome, поразив свою цель. Он добавил, что Израиль бессилен перед «превосходящей мощью Ирана».

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов. Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары.

Через 12 дней Израиль согласился с инициативой президента США Дональда Трампа о прекращении огня, поскольку посчитал, что цели операции «Восходящий лев» достигнуты. Совбез Ирана также подтвердил перемирие с Израилем. Чем завершилась краткосрочная война и можно ли считать одну из сторон проигравшей, рассуждает военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.

Ранее компания IAI получила от Пентагона контракт на разработку дрона-камикадзе Point Blank.