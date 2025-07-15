Приостановка участия Украины в Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин — демонстративный жест, рассчитанный на европейскую публику, заявил в беседе с «Газетой.Ru» депутат Госдумы Алексей Журавлев. Он отметил, что ВСУ и так активно минируют территорию, в том числе и запрещенными боеприпасами.

«Совершенно бесполезные телодвижения, как будто прежде Украина не использовала противопехотные мины. Каждому, кто хоть раз бывал на фронте, известно, что ВСУ и так активно минируют территорию, в том числе и запрещенными боеприпасами. Их никогда и ничего не останавливало, в том числе и с химическим оружием. Уверен, что, будь у Киева грязная ядерная бомба, и ее бы непременно взорвали, стараясь нанести России наибольший ущерб. Все эти демонстративные жесты рассчитаны лишь на мало взыскательную европейскую публику, которая все еще верит в благие намерения укронацистов. Но и в Европе таких все меньше и меньше с каждым днем», — сказал Журавлев.

До этого президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что подписал закон о приостановке действия для Украины Оттавской конвенции о противопехотных минах.

Он заявил, что благодаря шагам по использованию тех или иных видов оружия, в частности противопехотных мин, Украина сможет достичь «по меньшей мере паритета в силах и средствах, необходимых для защиты от российской агрессии».

Ранее премьер-министр Украины ушел в отставку.