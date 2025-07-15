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Премьер-министр Украины ушел в отставку

Премьер-министр Украины Шмыгаль подал в отставку
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Премьер-министр Украины Шмыгаль подал в отставку. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

14 июля президент Украины Владимир Зеленский предложил на освободившийся пост министра экономики Юлию Свириденко. При этом самого Шмыгаля глава государства хочет видеть министром обороны страны.

Голосования за перестановки в правительстве ожидаются 15 и 16 июля.

Как сообщал депутат Верховной рады Ярослав Железняк, замена также ожидается в министерстве энергетики. С поста главы ведомства снимут Германа Галущенко, а на его место поставят Светлану Гринчук, которая сейчас возглавляет министерство экологии. Место первого вице-премьера Юлии Свириденко на посту министра экономики займет ее заместитель Алексей Соболев. А нынешний глава минобороны Рустем Умеров станет послом Украины в США.

Очередные слухи о скором увольнении премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля распространились месяц назад. В июне Железняк заявлял, что офис президента Украины планирует назначить на место премьера Юлию Свириденко. Причинами такой перестановки депутат назвал потерю доверия к правительству и большое количество провалов, особенно в экономико-бюджетной сфере.

Ранее Зеленский анонсировал изменения в исполнительной власти.

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