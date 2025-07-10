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Главком ВСУ пожаловался на нехватку в украинских войсках медиков

Сырский заявил о катастрофической нехватке боевых медиков в ВСУ
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Valentyn Ogirenko/Reuters

В пунктах эвакуации раненых солдат ВСУ наблюдается критический дефицит медицинского персонала. Об этом сообщил главнокомандующий украинской армии Александр Сырский своем Telegram-канале.

«Стабпункты испытывают нехватку боевых медиков. Решение требует срочного усиления», — отметил Сырский.

Для устранения кадровой проблемы с мая 2025 года 2% выпускников базовой военной подготовки направляются на спецкурсы для медиков.

«Этого мало. Мы анализируем предложения командиров медподразделений для поиска эффективных решений», — написал главком ВСУ.

26 июня британский аналитик Александр Меркурис заявил, что Украина может столкнуться с катастрофой, если российский войска выйдут к реке Днепр. По его словам, оборона Вооруженных сил Украины уже рушится в Донбассе, и можно наблюдать, что российские подразделения продвигаются вперед все быстрее и быстрее с каждым днем.

Меркурис добавил, что ВСУ не имеют численного превосходства по сравнению с Вооруженными силами России и сильной обороны в Днепропетровской области. Кроме того, Украина исчерпала резервы противовоздушной обороны (ПВО) и сталкивается с острой нехваткой личного состава, подчеркнул аналитик.

Ранее СМИ назвали «хаотичным» подход ВСУ к укреплению линий фронта.

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