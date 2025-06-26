Украина может столкнуться с катастрофой, если российский войска выйдут к реке Днепр. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube.

По его словам, оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже рушится в Донбассе, и можно наблюдать, что российские подразделения продвигаются вперед все быстрее и быстрее с каждым днем.

Меркурис добавил, что ВСУ не имеют численного превосходства по сравнению с Вооруженными силами России и сильной обороны в Днепропетровской области. Кроме того, Украина исчерпала резервы противовоздушной обороны (ПВО) и сталкивается с острой нехваткой личного состава, подчеркнул аналитик.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин рассказал, что обвал фронта ВСУ возможен в двух случаях: если будет подавлена опасность от многочисленных украинских беспилотников и преодолена многолетняя линия обороны ВСУ в Донбассе.

Ранее российские войска установили контроль над населенным пунктом Дылеевка.