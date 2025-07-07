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СМИ назвали «хаотичным» подход ВСУ к укреплению линий фронта

Politico: ВСУ приходится менять тактику из-за наступления российских войск
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Ukrainian Armed Forces/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вынуждены менять подход к обороне из-за наступления российских войск, что приводит к хаосу. Об этом пишет газета Politico.

По данным издания, украинским формированиям приходится сокращать линии обороны и строить малоэтажные опорные пункты. Таким образом они пытаются адаптироваться к изменяющейся тактике Вооруженных сил РФ.

«Но перестройка подрывается хаотичным подходом к укреплению линий фронта, в зависимости от местных командиров используются совершенно разные подходы», — подчеркивается в статье.

В материале отмечается, что солдаты ВСУ жалуются на плохо защищенные оборонительные позиции. При этом даже эффективность укрепленных линий обороны оказалась снижена, так как украинские войска испытывают нехватку боевых подразделений.

7 июля министерство обороны РФ сообщило, что за прошедшие сутки военнослужащие страны взяли под контроль два населенных пункта. Подразделения группировки войск «Центр» вынудили формирования ВСУ покинуть Дачное в Днепропетровской области, а бойцы группировки войск «Север» заставили украинских солдат отступить из Бессаловки в Сумской области.

Ранее российские военнослужащие применили агитационные снаряды на позициях ВСУ.

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