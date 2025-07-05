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СК установил командира, приказавшего сбить самолет с пленными ВСУ в 2024 году

СК: самолет Ил-76 с пленными был сбит по приказу комбрига ВСУ Дзямана
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РИА Новости/Телеграм-канал «SOTA»

Военно-пассажирский самолет Ил-76 с украинскими пленными был сбит ракетой зенитно-ракетной системы Patriot в 2024 году по приказу командира 138-й зенитной ракетной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николая Дзямана. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России, по итогам совещания, которое провел в Донецке председатель ведомства Александр Бастрыкин.

Российские следователи в сотрудничестве с Генеральным штабом Вооруженных сил России определили, что комплексы Patriot состоят на вооружении 138-й зенитной ракетной бригады ВСУ.

Отмечается, что украинские военные, которые нанесли ракетный удар по самолету с военнопленными, исполняли незаконный приказ командира бригады Николая Дзямана и вышестоящего командования ВСУ.

Дзяман объявлен российской стороной в международный розыск. Он обвиняется в совершении теракта.

Самолет Ил-76М Воздушно-космических сил России был сбит в Белгородской области 24 января 2024 года. На его борту находились члены экипажа и 65 военнослужащих ВСУ, которых везли на обмен. Никто не выжил.

Ранее в США заявили о непричастности к крушению Ил-76 в Белгородской области.

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