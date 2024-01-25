В США заявили, что непричастны к крушению самолета Ил-76 в Белгородской области

Соединенные Штаты непричастны к крушению самолета Ил-76 в Белгородской области. Об этом заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепа Ведант Пател, передает ТАСС.

«Я с уверенностью могу сказать, что Соединенные Штаты не причастны к этому никоим образом», — сказал на брифинге для журналистов.

24 января в Белгородской области, в 5-6 км от села Яблоново потерпел крушение самолет Ил-76М. По данным Минобороны России, на борту находились 65 пленных украинских военнослужащих, которых везли в Белгородскую область для обмена.

25 января Следственный комитет сообщил, что по факту крушения самолета расследуется уголовное дело о теракте, сформирована следственно-оперативная группа. В заявлении ведомства говорится, что первоначальные результаты расследования позволяют сделать вывод о том, что самолет был сбит украинской ракетой.

Ранее СБУ возбудила уголовное дело после крушения самолета Ил-76.