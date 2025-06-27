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Украинский пленный помогал российским военным провизией на западе ДНР

Пленный боец ВСУ Больбот рассказал о помощи провизией российским бойцам в ДНР
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Военнослужащий 141-й отдельной механизированной бригады ВСУ Павел Больбот, находясь в плену, обеспечивал российских бойцов провизией в отбитом у Киева населенном пункте на западе ДНР. Об этом он рассказал ТАСС.

По его словам, отношения между ним и военнослужащими российской армии складывались хорошо. Больбот отметил, что за все время его ни разу не связывали, поскольку возникло взаимодоверие.

«Ребята меня пожалели, не пристрелили, я им просто-напросто рассказал, что я еду до мамы <...> Я бегал за едой, за провизией, пытался доставать тоже, за водой», — сказал мужчина.

Сообщается, что с российскими военнослужащими на боевых позициях он находился примерно полтора месяца.

До этого бывший солдат ВСУ с позывным «Щука», перешедший на сторону РФ, рассказал, что ВСУ используют подразделения БПЛА в качестве заградительных отрядов для своих же военных, которые хотят сбежать с поля боя или сдаться в российский плен.

Ранее украинский пленный назвал бардаком ситуацию в ВСУ.

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