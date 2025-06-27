Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют подразделения БПЛА в качестве заградительных отрядов для своих же военных, которые хотят сбежать с поля боя или сдаться в российский плен. Об этом рассказал РИА Новости бывший солдат ВСУ с позывным «Щука», перешедший на сторону РФ.

«Такая ситуация была даже у меня. Когда мы отходили, наши же дроны пытались нас забить», — признался военный, который сейчас служит в добровольческом отряде Мартына Пушкаря.

«Щука» рассказал, что вместе с сослуживцами подавал командованию запрос на эвакуацию. В ответ поступил приказ «сидеть на месте».

Добровольческий отряд имени Мартына Пушкаря создан из экс-бойцов ВСУ, преимущественно уроженцев Запорожской области, сформировавших освободительное движение и ведущих борьбу с украинскими властями.

До этого пленный Руслан Мелещенко описал ситуацию в ВСУ как «бардак, брехня, воровство». По его словам, моральное состояние солдат украинской армии оставляет желать лучшего.

Мелещенко отметил, что при мобилизации мужчины не проходят никакой комиссии и учебной подготовки. Боец подчеркнул, что командование ВСУ плохо планирует боевые действия, из-за чего в рядах ВСУ много раненых и попавших в плен.

Ранее украинский пленный рассказал о приказе командования в отношении раненых.