Ситуацию в Вооруженных силах Украины (ВСУ) можно охарактеризовать как «бардак, брехня, воровство». Об этом сообщил пленный военнослужащий ВСУ Руслан Мелещенко, передает РИА Новости.

По его словам, моральное состояние солдат оставляет желать лучшего.

«Ни комиссии, ни учебной подготовки — ничего… в окопе обстреляли — контузило три раза. Пришли ваши. У меня в роте – 50+. Они второй раз на позиции не хотели идти… Так что бардак, брехня, воровство», — заявил Мелещенко.

Боец рассказал, что был мобилизован после получения повестки на работе. Он отметил, что медкомиссия была организована формально. Солдат подчеркнул, что командование ВСУ плохо планирует боевые действия, из-за чего среди украинских военнослужащих большое количество раненых, а также попавших в плен.

До этого Мелещенко сообщил, что в ряды ВСУ призывают мужчин старше 50 лет. По его словам, в рядах украинской армии наблюдается катастрофическая нехватка кадров. Он отметил, что доукомплектование происходит в ускоренном режиме.

Пленный украинский военный Александр Симончук рассказал, что при подготовке мобилизованных им рассказывали, как сдаваться в плен российской армии. На них, в частности, рекомендовали не вести себя в плену слишком агрессивно или слишком активно.

Ранее пленный боец ВСУ рассказал, что его командир забирал у солдат карты и зарплату.