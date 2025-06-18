В МО Израиля заявили, что ЦАХАЛ уничтожил штаб внутренней безопасности Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила штаб внутренней безопасности Ирана. Удары по объектам, связанным с властями, продолжаются, заявил глава минобороны Израиля Исраэль Кац в своем Telegram-канале.

«Истребители ВВС Израиля уничтожили штаб внутренней безопасности иранского режима — центральный репрессивный орган иранского диктатора. Как и обещали, мы продолжаем наносить удары по символам власти и бить по режиму аятолл повсюду»‎, — написал Кац.

Утром 18 июня армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что за последние часы более 50 израильских истребителей совершили серию атак на военные производственные объекты в районе Тегерана. Были атакованы объект по производству центрифуг, объекты по производству оружия.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары.

Ранее верховный лидер Ирана двумя словами анонсировал новую фазу конфликта с Израилем.