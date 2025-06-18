Израиль атаковал производственные объекты в Иране

За последние часы более 50 истребителей военно-воздушных сил Израиля под точным руководством разведывательного управления совершили серию атак на военные производственные объекты в районе Тегерана. Об этом сообщает пресс-служба армии обороны израильского государства (ЦАХАЛ).

Отмечается, что в рамках усилий по нанесению ущерба иранской программе разработки ядерного оружия был атакован объект по производству центрифуг в Тегеране. Производство центрифуг помогло бы Ирану расширить масштабы и темпы обогащения урана в целях разработки ядерного оружия.

Иран обогащает уран, предназначенный для разработки ядерного оружия. Ядерные разработки для гражданского использования не требуют обогащения на этих уровнях, подчеркнули в ЦАХАЛ.

В ходе массированных атак удары пришлись на несколько объектов по производству оружия, в частности на объект по производству сырья и компонентов для сборки ракет класса «земля-земля», которые Тегеран «запустил и продолжает запускать в сторону Государства Израиль».

Кроме того, израильским атакам подверглись объекты по производству систем и компонентов для ракет класса «земля-воздух», предназначенных для поражения самолетов.

Эти цели были атакованы в рамках усилий ЦАХАЛ по нанесению ущерба иранской программе по созданию ядерного оружия и ракетной промышленности, говорится в сообщении.

Ранее верховный лидер Ирана двумя словами анонсировал новую фазу конфликта с Израилем.