Верховный лидер Ирана двумя словами анонсировал новую фазу конфликта с Израилем

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи анонсировал новую фазу военного конфликта с Израилем. Об этом он сообщил в своем аккаунте в социальной сети X.

«Начинается битва», — написал Хаменеи.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары.

Пятые сутки продолжается острая фаза конфликта между Израилем и Ираном, стороны обмениваются ракетными ударами. Президент США Дональд Трамп не исключил ударов по ядерным объектам Ирана и потребовал от Исламской Республики «полной капитуляции». Американский лидер решает, вступать ли в войну. Этой ночью ожидалось заявление Трампа по итогам заседания Совета нацбезопасности, однако он пока ничего не сказал. Что происходит на Ближнем Востоке — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия осуждает атаку Израиля на Иран.