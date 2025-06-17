Польские военные вернули на аэродромы истребители, якобы поднятые из-за активности РФ

Польские военные вернули на аэродромы истребители, поднятые в воздух якобы из-за активности российской авиации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативное командование родов Вооруженных сил Польши.

Отмечается, что польские военные не зафиксировали нарушения воздушного пространства страны со стороны российской авиации.

«Сообщаем, что нарушений воздушного пространства Польши не зафиксировано», — говорится в сообщении.

До этого польская авиация, а также силы союзников, были подняты в воздух над страной в ответ на предполагаемую активность России на Украине. В дополнение к этому в небо были подняты дежурные пары истребителей, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки были приведены в состояние повышенной готовности.

Польские военные отметили, что эти меры направлены на обеспечение безопасности в районах, прилегающих к «уязвимым территориям».

Ранее в Польше обеспокоились рисками третьей мировой войны.