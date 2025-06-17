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Польша подняла в воздух авиацию из-за «активности России»

Польша и ее союзники подняли авиацию из-за якобы активности РФ на Украине
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IMAGO/Björn Trotzki/Global Look Press

Польская авиация, а также силы союзников, были подняты в воздух над страной в ответ на предполагаемую активность России на Украине. Об этом сообщило оперативное командование Вооруженных сил Польши в социальной сети Х.

В своем сообщении оно указало, что в соответствии с установленными процедурами оперативный командующий отдал распоряжение активировать «все доступные силы и средства». В дополнение к этому в небо были подняты дежурные пары истребителей, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки были приведены в состояние повышенной готовности.

Польские военные отметили, что эти меры направлены на обеспечение безопасности в районах, прилегающих к «уязвимым территориям».

На прошлой неделе глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия видит заряженность Польши на конфронтацию. По его словам, надо посмотреть, как будет развиваться ее политика при новом президенте. Также Лавров подчеркнул, что внешняя политика Польши формируется на сохранении страной своей идентичности.

Ранее в Польше обеспокоились рисками третьей мировой войны

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