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В Польше обеспокоились рисками третьей мировой войны

Польский депутат Коваль: третья мировая война может вспыхнуть в любой момент
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Yossi Zeliger/Reuters

Бывший заместитель главы МИД Польши и депутат сейма Павел Коваль заявил о значительных рисках начала новой мировой войны. Его слова приводит портал Do Rzeczy.

«Мы находимся на пороге новой мировой войны. У меня нет в этом никаких сомнений. Никогда с 1944 года мы не были так близки к концу этой мирной политической системы. Мы видим это каждый день», – сказал Коваль.

По его словам, текущие конфликты в мире имеют «очень большой масштаб и высокую интенсивность». Международной системе, которая развивалась под лозунгом глобализации пришел конец, констатировал политик.

До этого глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что конфликт между Израилем и Ираном может перерасти в мировую войну, поэтому международное сообщество должно способствовать дипломатическому разрешению кризиса.

Ранее глава ЕК нашла способ прекратить конфликт на Украине.

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