В районе Рохвот к югу от Тель-Авива уничтожен дом

SHOT: в районе Рохвот в результате атаки Ирана по Израилю уничтожен дом

В районе Рохвот к югу от Тель-Авива в результате атаки Ирана по Израилю был полностью уничтожен дом. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, из-за удара оказались ранены 50 человек. На месте атаки произошел пожар.

Жители Тель-Авива рассказали SHOT, что в эту ночь атака была особенно мощной. Некоторые не получили уведомления о надвигающейся угрозе и не успели укрыться в убежищах.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Атаки были направлены на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения высокопоставленных военных.

Уже вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале операции «Истинное обещание-3» и нанес ракетные удары по Израилю. Тегеран пообещал масштабные удары по израильской военной инфраструктуре, включая авиабазы и другие стратегические объекты.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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