В Мордовии объявили об опасности БПЛА

На территории Мордовии объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона.

Жителей республики призвали проявлять внимание и в случае необходимости звонить по телефону экстренных служб.

До этого в Ельце Липецкой области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за массированной атаки украинских беспилотников. Падение обломков БПЛА вызвало возгорание в промышленной зоне города, из-за чего пострадали восемь человек.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Госдуме призвали ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.