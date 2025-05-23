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В Ельце ввели режим ЧС из-за налета беспилотников

МЧС: в Ельце в Липецкой области ввели режим ЧС из-за массовой атаки дронов
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Inna Varenytsia/Reuters

В Ельце Липецкой области ввели режим ЧС из-за массированной атаки украинских беспилотников. Об этом заявил начальник регионального управления МЧС в регионе Василий Разумнов на встрече с губернатором Игорем Артамоновым, передает РИА Новости.

В ночь на 23 мая падение обломков беспилотников вызвало возгорание в промышленной зоне Ельца, из-за чего пострадали восемь человек. Один из дронов упал на крышу жилого дома. В поселке ТЭЦ из-за атаки БПЛА пострадали около 30 квартир, которые оказались завалены осколками. Несмотря на это, жители покидать их отказались.

До этого сообщалось, что в Ельце временно ограничили работу мобильного интернета для повышения эффективности защиты от беспилотников.

По данным Минобороны, с 20:00 22 мая до утра 23 мая средства ПВО ликвидировали 112 украинских беспилотников: 24 над Московским регионом, 11 над Курской областью, восемь над Орловской, 18 над Тульской, 22 над Крымом, восемь над Брянской областью, шесть над Рязанской, пять над Калужской, три над Белгородской, три над Ивановской, два над Владимирской, один над Воронежской, один над Липецкой.

Ранее в ДНР после обстрела нашли неразорвавшийся дрон с подписью «От ГУР».

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