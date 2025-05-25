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В США предположили, что поставки оружия Украине по морю сократятся

MWM: поставки оружия Украине по морю могут упасть после удара по контейнеровозу
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donvictorio/Shutterstock/FOTODOM

Морские поставки оружия Украине могут упасть после удара российской ракетой «Искандер» по контейнеровозу в Одессе. Об этом пишет Military Watch Magazine.

«Поставки военного оборудования в Украину по морю значительно более уязвимы для российских ракетных ударов и ударов беспилотников, и в ближайшие месяцы они могут сократиться», — предположили американские журналисты.

Отмечается, что важным фактором при этом станет возможное учащение ударов по Одессе.

24 мая Минобороны России сообщило об уничтожении контейнеровоза с грузами для ВСУ в Одесском порту. Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что удары оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» по одесскому порту привели к серьезным последствиям для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По его словам, под удар попали суда украинского флота, которые использовались в качестве связи, а также база безэкипажных катеров. Два судна были повреждены.

Ранее ВС РФ ударили по Одессе новыми дронами.

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