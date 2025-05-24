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Названы последствия удара «Искандером» по одесскому порту

Дандыкин назвал серьезными последствия удара «Искандером» по порту Одессы
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Wikimedia Commons

Удары оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» по одесскому порту привели к серьезным последствиям для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил в беседе с «Лентой.ру» капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

По его словам, под удар попали суда украинского флота, которые использовались в качестве связи, а также база безэкипажных катеров. Два судна были повреждены, отметил военный эксперт.

«То есть это серьезно», — подчеркнул Дандыкин.

Сегодня Минобороны РФ сообщило, что 23 мая подразделения ОТРК «Искандер» нанесли удары по контейнеровозу, перевозившему военные грузы в порт Одессы, а также по складу контейнеров в этом же порту. Целями поражения стали около 100 контейнеров с имуществом военного назначения, включая боевые электрокинетические комплексы, беспилотные летательные аппараты и боеприпасы.

В результате удара произошла вторичная детонация боеприпасов, уже выгруженных на причал, что спровоцировало масштабный пожар. Возгорание охватило как складские помещения, так и контейнеры, находившиеся на судне.

До этого военкор Юрий Котенок сообщил, что при ударах по объектам в Одессе ВС России задействовали новые дроны. Журналист добавил, что пока новые дроны якобы применяются под прикрытием уже хорошо знакомых украинским бойцам «Гераней».

Ранее подполье отследило активность сухогрузов с непонятным содержимым в порту Одессы.

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