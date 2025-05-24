На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россия нанесла групповой удар по контейнеровозу, перевозящему военные грузы в Одессу

Минобороны: уничтожен контейнеровоз с грузами для ВСУ в Одесском порту
close
РИА Новости

23 мая подразделения оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» нанесли удар по контейнеровозу, перевозившему военные грузы в порт Одессы, а также по складу контейнеров в этом же порту. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Целями поражения стали около 100 контейнеров с имуществом военного назначения, включая боевые электрокинетические комплексы (БЭК), беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и боеприпасы.

В результате удара произошла вторичная детонация боеприпасов, уже выгруженных на причал, что спровоцировало масштабный пожар. Возгорание охватило как складские помещения, так и контейнеры, находившиеся на судне.

Также 23 мая военкор Юрий Котенок сообщил, что при ударах по объектам в Одессе ВС России задействовали новые дроны. Журналист добавил, что пока новые дроны якобы применяются под прикрытием уже хорошо знакомых украинским бойцам «Гераней».

3 мая координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что в порту Одессы был замечен 95-метровый сухогруз Commander, который выполняет функции контейнеровоза.

Ранее военкор раскрыл подробности ночных ударов по Украине.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами