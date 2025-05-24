Россия нанесла групповой удар по контейнеровозу, перевозящему военные грузы в Одессу

Минобороны: уничтожен контейнеровоз с грузами для ВСУ в Одесском порту

23 мая подразделения оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» нанесли удар по контейнеровозу, перевозившему военные грузы в порт Одессы, а также по складу контейнеров в этом же порту. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Целями поражения стали около 100 контейнеров с имуществом военного назначения, включая боевые электрокинетические комплексы (БЭК), беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и боеприпасы.

В результате удара произошла вторичная детонация боеприпасов, уже выгруженных на причал, что спровоцировало масштабный пожар. Возгорание охватило как складские помещения, так и контейнеры, находившиеся на судне.

Также 23 мая военкор Юрий Котенок сообщил, что при ударах по объектам в Одессе ВС России задействовали новые дроны. Журналист добавил, что пока новые дроны якобы применяются под прикрытием уже хорошо знакомых украинским бойцам «Гераней».

3 мая координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что в порту Одессы был замечен 95-метровый сухогруз Commander, который выполняет функции контейнеровоза.

Ранее военкор раскрыл подробности ночных ударов по Украине.