Россия нанесла групповой удар по контейнеровозу, перевозящему военные грузы в Одессу

23 мая подразделения оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» нанесли удар по контейнеровозу, перевозившему военные грузы в порт Одессы, а также по складу контейнеров в этом же порту. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Целями поражения стали около 100 контейнеров с имуществом военного назначения, включая боевые электрокинетические комплексы (БЭК), беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и боеприпасы.
В результате удара произошла вторичная детонация боеприпасов, уже выгруженных на причал, что спровоцировало масштабный пожар. Возгорание охватило как складские помещения, так и контейнеры, находившиеся на судне.
Также 23 мая военкор Юрий Котенок сообщил, что при ударах по объектам в Одессе ВС России задействовали новые дроны. Журналист добавил, что пока новые дроны якобы применяются под прикрытием уже хорошо знакомых украинским бойцам «Гераней».
3 мая координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что в порту Одессы был замечен 95-метровый сухогруз Commander, который выполняет функции контейнеровоза.
Ранее военкор раскрыл подробности ночных ударов по Украине.