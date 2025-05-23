ВС РФ ударили по Одессе новыми дронами

Военкор Юрий Котенок сообщил, что при ударах по объектам в Одессе ВС России задействовали новые дроны. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Сообщается, что данные аппараты визуально схожи с «Ланцетом», но имеют больший размер и усиленную боевую часть», — написал военкор.

Журналист добавил, что пока новые дроны якобы применяются под прикрытием уже хорошо знакомых украинским бойцам «Гераней».

Незадолго до этого Telegram-канал «Операция Z: Военкоры русской весны» опубликовал видео с места взрыва в Одессе, отметив, что в порту после удара баллистической ракетой по инфраструктуре поднялся столб белого дыма. Камера запечатлела столб белого дыма, поднимающийся в небо.

В свою очередь Telegram-канал «Донбасский партизан» сообщил, что в момент удара в порту осуществлялись работы по разгрузке и обслуживанию судов, использовавшихся для скрытой логистики и снабжения подразделений ВМСУ, а также прибрежных формирований Национальной гвардии Украины.

Ранее удар «Искандером» по базе безэкипажных катеров ВСУ в Одесской области попал на видео.