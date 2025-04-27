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В пяти областях Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена в пяти областях Украины
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Shutterstock

Воздушная тревога объявлена в пяти регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

По данным ресурса, воздушная тревога была объявлена в Житомирской, Киевской, Кировоградской, а также в Николаевской и Одесской областях.

В красной зоне находятся, помимо этого, Днепропетровская, Полтавская, Харьковская, а также Сумская и Черниговская области.

В Министерстве обороны России 24 апреля сообщили, что российские Вооруженные силы в период с 19 по 25 апреля нанесли один массированный и пять групповых ударов по военным объектам на Украине.

По информации оборонного ведомства, в результате ударов были поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, а также склады вооружения, боеприпасов.

Кроме того, целями для нанесения высокоточных ударов стали места производства дронов и площадки, на которых украинские военнослужащие испытывают оперативно-тактические ракеты. Среди прочего ударам подверглись пункты временной дислокации иностранных наемников и бойцов Вооруженных сил Украины.

Ранее военкор раскрыл детали одной из самых мощных атак по Украине.

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