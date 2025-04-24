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Военкор раскрыл детали одной из самых мощных атак по Украине

Коц: целями комбинированной атаки стали предприятия и инфраструктура Украины
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Целями комбинированных ударов, которые нанесли минувшей ночью российские военные по Украине, стали предприятия и железнодорожная инфраструктура, использующиеся для нужд украинской армии. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале.

По словам журналиста, были поражены цели в Киеве, Харькове, Павлограде, Запорожье и Житомире. В частности, в Харькове ракеты прилетели по заводу транспортного машиностроения, а в Павлограде пострадало промышленное предприятие. В Запорожье российские военные атаковали административное здание, которое использовалось в военных целях.

В сторону этих объектов запустили десятки беспилотников «Герань», а также крылатые ракеты большой дальности «Калибр» и баллистические ракеты.

«Так бывает, когда тебе предлагают энергетическое перемирие, а ты его игнорируешь», — резюмировал Коц.

Как сообщили «Военкоры Русской Весны», комбинированная атака по объектам врага минувшей ночью стала одной из самых интенсивных в 2025 году. Воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.

По словам подпольщика Сергея Лебедева, серьезные повреждения получил химзавод в Павлограде, на котором производят твердое топливо для украинских ракет и начинку для кассетных боеприпасов.

Ранее на Украине заявили, что Россия модернизировала свои ударные дроны.

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