В Минобороны РФ рассказали об ударах по военным объектам на Украине за неделю

МО: ВС РФ нанесли один массированный и пять групповых ударов по объектам ВСУ

Вооруженные силы РФ в период с 19 по 25 апреля нанесли один массированный и пять групповых ударов по военным объектам на Украине. Об этом сообщила пресс-служба российского министерства обороны в официальном Telegram-канале.

По информации ведомства, удары наносились с помощью беспилотных летательных аппаратов и высокоточного оружия.

«В результате <...> поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, склады вооружения, боеприпасов», — говорится в заявлении.

Также целями стали места производства дронов и площадки, на которых украинские военнослужащие испытывают оперативно-тактические ракеты. Кроме того, ударам подверглись пункты временной дислокации иностранных наемников и бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В ночь на 24 апреля подразделения ВС РФ нанесли комбинированный удар по украинской столице. Как писал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны», целью была железнодорожная инфраструктура.

25 апреля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские бойцы уничтожили цех по производству ракет «Нептун» и реактивных снарядов в Киеве. В то же время ВС РФ удалось ликвидировать иностранных инженеров.

Ранее в подполье сообщили об ударе по химическому заводу в Днепропетровской области Украины.