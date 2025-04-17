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Минобороны рассказало об атаках ВСУ на объекты российской энергетики

Минобороны РФ: ВСУ за сутки совершили 10 атак на объекты российской энергетики
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Вооруженные силы Украины в нарушение договоренностей о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре за сутки совершили 10 атак на объекты энергетики в семи регионах России. Об этом сообщило министерство обороны России.

«Зафиксировано десять атак ВСУ на объекты российской энергетики», — говорится в сообщении.

Речь идет об объектах в Белгородской, Брянской, Запорожской, Рязанской, Тверской, Курской и Тульской областях. В частности, в Белгородской области три удара было нанесено 16 апреля и один 17 апреля.

Утром 17 апреля Минобороны РФ сообщило, что силы ПВО за ночь сбили 71 украинский беспилотник самолетного типа над шестью регионами России. Больше всего БПЛА — 49 — сбили в Курской области.

До этого ТАСС сообщал, что удары Вооруженных сил Украины по российским объектам энергетики были зафиксированы с 18 марта по 16 апреля в 15 регионах.

Ранее СК возбудил дело после атаки на энергообъект в Курске.

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