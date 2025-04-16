СК возбудил дело после атаки на энергообъект в Курске

СК возбудил дело после атаки ВСУ на высоковольтную линию в Курске

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с атакой военнослужащих Вооруженных силы Украины (ВСУ) на энергетический объект в Курске. Об этом сообщается в Telegram-канале Следкома.

Главным военным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам теракта.

По данным следствия, 15 апреля года военнослужащие ВСУ, используя беспилотный летательный аппарат, произвели атаку на высоковольтную линию в Железнодорожном округе Курска. В результате атаки местные жители остались без электроэнергии.

16 апреля Минобороны РФ заявило о шести атаках ВСУ на объекты российской энергетики за сутки. По данным РИА Новости, в период с 18 марта по 14 апреля украинские войска 101 раз нанесли удары по российским объектам энергетической инфраструктуры.

Ранее российский генерал счел абсурдным возможное продление «энергетического перемирия».