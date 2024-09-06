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У бойца ВСУ нашли инструмент для клеймения

ТАСС: командир «Пятнашки» обнаружил инструмент для клеймения у спецназовца ВСУ

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Военнослужащие интернациональной бригады «Пятнашка» нашли в личных вещах ликвидированного в Курской области украинского спецназовца инструмент для клеймения. Об этом сообщил ТАСС командир бригады Ахра Авидзба.

«Это было у бойца, который шел на технике, и это силы специальных операций Украины. У нас есть его документы», — заявил боец.

По словам Авидзбы, этот инструмент мог быть использован для пыток захваченных российских военнослужащих.

Военнослужащий добавил, что инструмент для клеймения выполнен в виде украинского герба — трезубца на металлическом штыре.

Владелец этой вещи, водитель боевой машины пехоты, был ликвидирован в результате удара российской артиллерии. Находку, а также документы командир «Пятнашки» хранит в качестве доказательств зверств Вооруженных сил Украины.

До этого источник в силовых структурах рассказал, что украинские войска охотятся за волонтерами и бригадами скорой помощи, которые помогают эвакуироваться местным жителям.

Ранее командир «Ахмата» заявил о «выжигании» украинских войск в Курской области.

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