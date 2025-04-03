Военкоры сообщили об отступлении ВСУ из Торецка

После неудачных попыток контратаковать украинские войска отступили со своих позиций на северо-западной окраине Торецка. Об этом сообщает Telegram-канал «Военное дело».

«ВСУ после неудачных попыток контратаки в Дзержинске (Торецке) отступают на позиции западнее города. Противник также вышел из микрорайона Забалка», — говорится в сообщении.

Военкоры отмечают, что российские войска продвигаются в направлении Щербиновки. Они также добавили, что на Запорожском направлении был освобожден населенный пункт Лобковое.

Накануне военный блогер Юрий Подоляка сообщил, что село Веселое в Донецкой народной республике (ДНР) перешло под контроль российских войск. Во взятии села участвовали подразделения 5-й танковой бригады ВС РФ.

До этого Telegram-канал SHOT писал, что бойцы ВС РФ заняли село Гуево в Курской области и почти полностью освободили регион от украинской армии.

Ранее российские военные вызвали огонь на себя при освобождении поселка в ДНР.