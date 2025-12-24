В Севастополе простились с 15-летней девочкой, погибшей при атаке ВСУ

В Севастополе состоялась церемония прощания с погибшей при атаке ВСУ девочкой

Десятки человек, включая подростков, посетили церемонию прощания с погибшей в результате атаки украинских войск 15-летней жительницей Севастополя Ариной Дроздовой. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, траурное мероприятие прошло в небольшом храме в честь Архистратига Божия Михаила в центре Севастополя. На него пришло большое количество ровесников погибшей.

«Многие плакали во время церемонии», — говорится в материале.

Журналисты отметили, что на прощание принесли около 10 венков. В том числе цветы отправил губернатор города Михаил Развожаев.

Как рассказали в правительстве Севастополя, тело ребенка доставили из Москвы максимально оперативно. Власти города взяли на себя обязательства решить вопросы, связанные с транспортировкой погибшей и организацией ее похорон.

30 ноября военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли удар по Севастополю, в результате которого пострадала 15-летняя Арина Дроздова. Девочку отправили на лечение в столицу, но врачам не удалось ее спасти. Развожаев сообщил о смерти подростка 18 декабря.

Ранее в Запорожской области в результате атаки ВСУ пострадала 11-летняя девочка.