В московском метро начали тестировать беспилотные технологии

В московском метрополитене начинают тестировать беспилотные технологии. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании столичного правительства в Мосгордуме, его цитирует ТАСС.

«Мы начинаем тестирование беспилотных технологий в московском метрополитене. <...> Сегодня московская транспортная система эффективно удовлетворяет текущий спрос со стороны горожан и гостей столицы», — отметил градоначальник.

По словам Собянина, развитие транспортной системы заложит фундамент для роста Москвы на годы и десятилетия вперед.

О возможном запуске в конце 2026 года беспилотного поезда в метро столичный мэр заявлял ранее. Собянин отметил, что рано или поздно весь общественный транспорт станет беспилотным, причем в первую очередь будет развиваться рельсовый. По словам Собянина, в Москве планируется запуск первого беспилотного трамвая, а через пять лет две трети трамваев будут беспилотными, преимущественно те, что движутся по выделенным путям.

Ранее Собянин анонсировал закупку новых вагонов для Московского метрополитена.