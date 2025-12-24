На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно о массовых увольнениях сотрудников из «Почты России»

Mash: около 40 тыс. сотрудников уволилось из «Почты России» за последний год
Алексей Майшев/РИА «Новости»

Из «Почты России» за последний год уволились порядка 40 тыс. сотрудников из-за низкого уровня оплаты труда и роста нагрузки. Об этом написал Mash.

По информации источника издания, работникам расширили перечень обязанностей и ввели дополнительные требования. В частности, сотрудников обязали заниматься продажей сопутствующих товаров и выполнять установленные планы. Наиболее высокая текучесть кадров наблюдается среди начальников отделений: на них возложена ответственность за показатели эффективности, работу с жалобами клиентов и постоянную ротацию персонала.

Формально новым сотрудникам обещают зарплату в диапазоне 32–40 тыс. рублей с учетом надбавок, однако фактический доход зависит от выполнения планов и количества отработанных часов. В Москве средняя зарплата сотрудников отделений составляет около 43 тыс. рублей, почтальоны получают до 30 тыс. рублей. В регионах выплаты часто не достигают 25 тыс. рублей.

Нехватка персонала уже отражается на работе сети: некоторые отделения вынуждены сокращать часы работы или временно закрываться. Клиенты сообщают о задержках доставки писем и посылок, в отдельных случаях ожидание растягивается на несколько недель.

Дополнительное давление на компанию оказывают маркетплейсы. На фоне роста популярности быстрой доставки объемы почтовых отправлений, по данным Mash, сокращаются на 25–30% в год. Это затрудняет выполнение планов, ограничивает рост премий и сохраняет зарплаты на прежнем уровне, что также стимулирует увольнения.

В компании комментировать ситуацию отказались, ограничившись формулировкой «без комментариев».

Ранее в «Почте России» объяснили перебои в работе IT-систем.

