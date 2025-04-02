Военный блогер сообщил о прорыве обороны ВСУ в районе Веселого в ДНР

Село Веселое в Донецкой народной республике (ДНР) перешло под контроль российских войск. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный блогер Юрий Подоляка.

«К вечеру наши части полностью освободили Веселое. Последняя мешающая на этом направлении линия обороны противника таким образом прорвана окончательно», — написал блогер.

По словам Подоляки, во взятии села участвовали подразделения 5-й танковой бригады ВС РФ. Он добавил, что их успех предопределит разгром ВСУ на Новопавловском направлении.

31 марта председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил, что российские военные подняли триколор в поселке Разлив, который находится у административной границы ДНР и Днепропетровской области Украины.

Позднее российские войска начали разминирование территории.

Ранее Пушилин заявил о попытке ВСУ контратаковать в ДНР.