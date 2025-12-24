Стала известна дата выхода 2-го сезона «Ночного администратора» с Хиддлстоном

Второй сезон криминальной драмы «Ночной администратор» с Томом Хиддлстоном выйдет в январе в онлайн-кинотеатре «Амедиатека». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе платформы.

Сериал рассказывает о бывшем британском солдате Джонатане Пайне, которого втягивают в мир шпионажа. Он начал руководить подразделением MI6 и теперь живет под именем Алекс Гудвин. В новых сериях герой столкнется с бывшим наемником, а также с бизнесменом из Латинской Америки по имени Тедди Дос Сантос, чьи сделки с оружием могут повлиять на всю страну. В ролях: Том Хиддлстон, Оливия Колман, Алистер Петри, Дуглас Ходж.

Также в январе в «Амедиатеке» появятся документальный сериал с Киану Ривзом «Мечтатели: В поисках вдохновения» (29 января), 3-й сезон комедийного детектива «Шальные карты», продолжение аниме-сериала «Адский учитель Нубэ» (7 января), анимационный проект «Вермейл в золотом» (12 января), хоррор «Маргиналы» (15 января), триллер «Побег», детектив «Сен-Пьер» (27 января).

Ранее актрисе отрезали кусок кожи на съемках мелодрамы об СВО.