Путин проведет заседание Госсовета по подготовке кадров для экономики

Президент России Владимир Путин 25 декабря проведет заседание Госсовета, оно будет посвящено вопросам подготовки кадров для российской экономики. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«25 декабря под председательством президента России состоится заседание Государственного совета, которое будет посвящено вопросам подготовки кадров для экономики РФ», — говорится в публикации.
В статье отмечается, что будут обсуждаться темы кадрового прогноза, развития технологий искусственного интеллекта и адаптации к ним системы образования, перезагрузки системы дополнительного профессионального образования, роли работодателя в профессиональном развитии кадров, включая ветеранов специальной военной операции.
С докладами должны выступить губернатор губернатор Красноярского края, председатель комиссии Государственного совета «Технологическое лидерство» Михаил Котюков; глава Калужской области, председатель комиссии Госсовета «Кадры» Владислав Шапша; губернатор Московской области, председатель комиссии Госсовета «Экономика данных» Андрей Воробьев; Заместители председателя правительства РФ Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, а также президент Общероссийского объединения работодателей «Российский Союз промышленников и предпринимателей» Александр Шохин.
Ранее Путин провел рабочую встречу с губернатором Запорожской области.