В России долг населения по ипотеке превысил 23 трлн рублей

Общий долг россиян по ипотеке превысил 23 трлн рублей. Об этом сообщили в Telegram-канале Центробанка.

«Задолженность населения по ипотеке в ноябре увеличилась на 1,4% после прибавки в размере 1,2% в октябре: высокий рост в конце года характерен для ипотечного сегмента», — говорится в сообщении.

Ипотечный портфель банков за месяц увеличился на 1,5%, сохранив динамику предыдущего периода. Из общего числа одобренных и выданных кредитов порядка 80% составляют различные займы с господдержкой.

По предварительным данным, портфель потребительских кредитов продолжил сокращаться. Регулятор фиксирует снижение данного показателя на 0,7%. В первую очередь речь идет о потребительских кредитах наличными.

24 декабря председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина попросила распространить программу семейной ипотеки на весь вторичный рынок жилья в РФ. Соответствующее обращение она направила премьер-министру России Михаилу Мишустину.

Ранее в Центробанке назвали число россиян, установивших самозапрет на кредиты.