Бойцы ВС РФ заняли село Гуево в Курской области и почти полностью освободили регион от украинской армии. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Наши военнослужащие заняли всю территорию Гуево в Суджанском районе. Сейчас идет зачистка и одновременно эвакуация мирного населения. Работают парни из 137-го полка, а также из 810-й, 155-й и 2-й бригад», — говорится в сообщении.

За минувшие сутки в селе было уничтожено порядка 40 украинских военных, сообщает источник. Сейчас противник пытается закрепиться в районе Никольского Белогорского монастыря.

Известно также, что за прошедшие сутки ВСУ дважды намеренно атаковали объекты энергетики в Курской области. Украинские военные продолжать нарушать мораторий на обстрел гражданской инфраструктуры.

1 апреля также сообщалось, что ВСУ дважды атаковали энергообъекты России. Пострадали объекты в Запорожской и Белгородской областях. Тысячи людей также остались без электричества.

Ранее сообщалось, что десантники уничтожили группу ВСУ в Курской области.