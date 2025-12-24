На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Бывшую жену боксера Бивола будут судить за возбуждение ненависти по национальности

Mash: Екатерину Бивол будут судить за возбуждение ненависти к казахам и киргизам
true
true
true
close
Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Экс-супругу боксера Дмитрия Бивола Екатерину будут судить за возбуждение ненависти по национальному признаку. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на мойке.

По данным канала, после высказываний женщины на счет граждан Киргизии и Казахстана ситуацией заинтересовались полицейские двух государств.

«Тогда Бивол только порадовалась, мол, она в России и ничего ей не будет, утверждала у себя в соцсетях. В итоге за высказывания возбудили административку в РФ, дело уже ждет дамочку в суде. Заседание пройдет в конце января», — сказано в посте.

В октябре Екатерина Бивол разместила в соцсетях видеоролик, снятый за рулем автомобиля, где она оскорбляет, в том числе нецензурно, киргизов и казахов. После этого на нее возбудили уголовные дела в Киргизии и Казахстане. Замглавы МВД Казахстана заявил 13 ноября 2025 года, что республика будет добиваться ее экстрадиции.

Подробнее о ситуации с Бивол и наказании, которое может ей грозить, читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее адвокат рассказал, по какой статье можно привлечь отца Бивола за избиение бывшей невестки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Клещи вместо игрушек и хлопушек: правда ли, что лесных «гостей» можно принести домой с новогодней елкой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами