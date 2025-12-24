Бывшую жену боксера Бивола будут судить за возбуждение ненависти по национальности

Mash: Екатерину Бивол будут судить за возбуждение ненависти к казахам и киргизам

Экс-супругу боксера Дмитрия Бивола Екатерину будут судить за возбуждение ненависти по национальному признаку. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на мойке.

По данным канала, после высказываний женщины на счет граждан Киргизии и Казахстана ситуацией заинтересовались полицейские двух государств.

«Тогда Бивол только порадовалась, мол, она в России и ничего ей не будет, утверждала у себя в соцсетях. В итоге за высказывания возбудили административку в РФ, дело уже ждет дамочку в суде. Заседание пройдет в конце января», — сказано в посте.

В октябре Екатерина Бивол разместила в соцсетях видеоролик, снятый за рулем автомобиля, где она оскорбляет, в том числе нецензурно, киргизов и казахов. После этого на нее возбудили уголовные дела в Киргизии и Казахстане. Замглавы МВД Казахстана заявил 13 ноября 2025 года, что республика будет добиваться ее экстрадиции.

